Курс доллара вырос почти на 24 копейки, евро снижается почти на 7 копеек

Центральный Банк России с 3 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9465 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,81 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,6540 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,6774 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,66 копейки.