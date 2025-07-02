Мурманская область. Арктика (16+)02.07.25 17:15
Курс доллара вырос почти на 24 копейки, евро снижается почти на 7 копеек
Центральный Банк России с 3 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9465 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,81 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,6540 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,59 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92,6774 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 6,66 копейки.
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Последние комментарии
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
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Константин Петрович
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Как я только жил до этого проекта?
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Д.О Вернер
28.06.25 21:41
Хорошо, что не забываем Беларусь. А что нынче с нашими соседями по Северному Колотту? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5% D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A% D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
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