Курс доллара вырос почти на 25 копеек, евро – на 8 копеек

Центральный банк России с 22 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 76,6903 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 24,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,9054 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,39 копейки.