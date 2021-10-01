Курс доллара вырос почти на 26 копеек, евро – на 15 копеек

Центральный банк России со 2 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,9215 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 25,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,4577 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 15,25 копейки.