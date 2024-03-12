Курс доллара вырос почти на 26 копеек, евро – на 22 копейки

Центральный Банк России с 13 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,8818 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 25,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,3561 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,44 копейки.