Курс доллара вырос почти на 26 копеек, евро укрепилось на 9 копеек

Центральный банк России с 3 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,4979 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 25,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6895 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,37 копейки.