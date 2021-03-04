Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро - почти на 7 копеек

Центральный банк России с 5 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7864 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 26,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,9421 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,53 копейки.