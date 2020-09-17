Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро теряет 23 копейки

Центральный банк России с 18 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,1941 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 26,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,6313 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 23,31 копейки.