Мурманская область. Арктика (16+)14.01.21 13:15
Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро теряет почти 14 копеек
Центральный банк России с 15 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7961 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 26,97 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,6475 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он снизился на 13,56 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-
Последние комментарии
Юрий
13.01.21 12:40
Открытие гей клуба на Мурманской миле - позорище..куда власти смотрят?? На милю мы ходим семьей с детьми с друзьями и педикам там нет места!
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
Валерия Поспелова
11.01.21 05:47
Владею полной информацией по ситуации с квартирой, данными о лицах, участниках. Все на самом деле обстояло иначе. 79819794459
Комментарий к новости:Суд на миллион, или Отец пошёл на сына-должника!
Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: В 2020 году наш регион прошёл проверку на прочность - Руслан Назаров
-Скоро в эфире15:45«Уголок потребителя: «За шубой!». Тематическая программа (0+)16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Лекарства, которые спасли мир». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)27% опрошенных россиян в качестве основного источника дохода на пенсии указали работу или подработку-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро теряет почти 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в 2020 году уменьшилось на 2,7 % по сравнению с 2019 годом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Время раздавать пряники: в Госдуму внесут законопроект о возможности дополнительной индексации пенсий