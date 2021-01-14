Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро теряет почти 14 копеек

Центральный банк России с 15 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7961 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 26,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6475 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он снизился на 13,56 копейки.