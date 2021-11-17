Курс доллара вырос почти на 27 копеек, евро теряет почти 17 копеек

Центральный банк России с 18 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,8228 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 26,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,3553 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 16,91 копейки.