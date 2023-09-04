Курс доллара вырос почти на 28 копеек, евро теряет 19 копеек

Центральный Банк России с 5 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,6199 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 27,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,4171 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,37 копейки.