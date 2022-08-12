Курс доллара вырос почти на 28 копеек, евро укрепилось почти на 2 копейки

Центральный Банк России с 13 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,8993 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 27,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,5355 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,99 копейки.