Курс доллара вырос почти на 29 копеек, евро теряет почти 35 копеек

Центральный Банк России с 17 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2812 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,72 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,5892 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 28,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,3356 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 34,88 копейки.