Курс доллара вырос почти на 29 копеек, евро укрепился почти на 23 копейки

Центральный Банк России с 18 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,9226 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,64 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,4292 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 28,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,5057 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,68 копейки.