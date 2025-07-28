Курс доллара вырос почти на 3 копейки, евро потерял 14 копеек

Центральный Банк России с 29 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1209 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,50 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,5782 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,2060 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,48 копейки.