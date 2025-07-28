Мурманская область. Арктика (16+)28.07.25 17:22
Курс доллара вырос почти на 3 копейки, евро потерял 14 копеек
Центральный Банк России с 29 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1209 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,50 копейки.
Официальный курс доллара в размере 79,5782 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,55 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 93,2060 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 14,48 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
-Скоро в эфире21:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)22:15«Алхимик». Художественный сериал, 1 серия (16+)23:15«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Четверть опрошенных ФОМом россиян считают себя бедными, 1% – богатыми-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 3 копейки, евро потерял 14 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений