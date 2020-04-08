Курс доллара вырос почти на 30 копеек, евро – на 22 копейки

Центральный банк России с 9 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,7499 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 29,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,2341 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 22,21 копейки.