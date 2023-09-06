Курс доллара вырос почти на 31 копейку, евро – на 17 копеек

Центральный Банк России с 7 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,8439 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 30,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,0789 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 17,46 копейки.