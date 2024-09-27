Курс доллара вырос почти на 31 копейку, евро поднялось почти на 28 копеек

Центральный Банк России с 28 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,2163 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,12 копейки.

Официальный курс доллара в размере 92,7126 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 30,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,4694 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 27,63 копейки.