Курс доллара вырос почти на 31 копейку, евро прибавил почти 9 копеек

Центральный Банк России с 23 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4541 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,96 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,6549 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 30,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,7543 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,87 копейки.