Курс доллара вырос почти на 31 копейку, евро теряет 1 копейку

Центральный Банк России с 1 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 80,9942 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 30,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5009 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,10 копейки.