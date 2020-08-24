Курс доллара вырос почти на 32 копейки, евро – почти на 17 копеек

Центральный банк России с 25 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,4184 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 31,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,9030 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 16,87 копейки.