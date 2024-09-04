Курс доллара вырос почти на 32 копейки, евро поднялось на 26 копеек

Центральный Банк России с 5 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,5086 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 39,80 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,9288 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 31,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,0725 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 26,04 копейки.