Курс доллара вырос почти на 32 копейки, евро теряет почти 9 копеек

Центральный банк России с 14 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,3566 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 31,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,9343 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,68 копейки.