Курс доллара вырос почти на 33 копейки, евро - на 5 копеек

Центральный Банк России с 8 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,1814 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 32,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,5458 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,29 копейки.