Курс доллара вырос почти на 33 копейки, евро – почти на 31 копейку

Центральный банк России с 22 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,0999 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 32,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,7343 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 30,82 копейки.