Курс доллара вырос почти на 33 копейки, евро прибавляет почти 4 копейки

Центральный Банк России с 12 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5051 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,38 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,0680 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 32,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,9378 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,99 копейки.