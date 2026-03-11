Мурманская область. Арктика (16+)11.03.26 17:55
Курс доллара вырос почти на 33 копейки, евро прибавляет почти 4 копейки
Центральный Банк России с 12 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5051 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,38 копейки.
Официальный курс доллара в размере 79,0680 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 32,84 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,9378 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,99 копейки.
Последние комментарии
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
