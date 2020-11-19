Курс доллара вырос почти на 34 копейки, евро - почти 12 копеек

Центральный банк России с 20 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,2627 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 33,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3484 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 11,70 копейки.