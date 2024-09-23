Курс доллара вырос почти на 34 копейки, евро снизился почти на 16 копеек

Центральный Банк России с 24 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,1134 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,09 копейки.

Официальный курс доллара в размере 92,9200 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 33,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,2191 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 15,82 копейки.