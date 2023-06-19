Курс доллара вырос почти на 34 копейки, евро укрепилось на 16 копеек

Центральный Банк России с 20 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 83,9866 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 33,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 917966 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,37 копейки.