Курс доллара вырос почти на 35 копеек, евро – почти на 13 копеек

Центральный банк России с 15 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,9298 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 34,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,9298 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 12,58 копейки.