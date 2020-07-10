Курс доллара вырос почти на 35 копеек, евро потерял 14 копеек

Центральный банк России с 11 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,2298 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 34,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,2689 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 14,45 копейки.