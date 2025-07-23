Курс доллара вырос почти на 36 копеек, евро прибавляет 1 копейку

Центральный Банк России с 24 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9593 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,64 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,4477 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 35,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,7897 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,15 копейки.