Курс доллара вырос почти на 37 копеек, евро укрепилось на 25 копеек

Центральный Банк России с 17 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,0316 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 36,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,8740 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 25,44 копейки.