Курс доллара вырос почти на 38 копеек, евро поднялся на 18 копеек

Центральный Банк России с 6 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1036 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,66 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,0490 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 37,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,5094 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 18,42 копейки.