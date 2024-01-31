Курс доллара вырос почти на 38 копеек, евро приросло почти на 33 копейки

Центральный Банк России с 1 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 89,6678 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 37,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,1149 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 32,54 копейки.