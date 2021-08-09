Курс доллара вырос почти на 38 копеек, евро теряет 2 копейки

Центральный банк России с 10 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,5078 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 37,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,4378 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,43 копейки.