Курс доллара вырос почти на 4 копейки, евро снижается на 24 копейки

Центральный Банк России с 12 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,3045 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 3,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,8056 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 24,43 копейки.