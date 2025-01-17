Курс доллара вырос почти на 4 копейки, евро теряет почти 95 копеек

Центральный Банк России с 18 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,9338 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,95 копейки.

Официальный курс доллара в размере 102,4137 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 3,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,8609 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 94,63 копейки.