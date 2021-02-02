Курс доллара вырос почти на 40 копеек, евро - на 8 копеек

Центральный банк России с 3 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,9051 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 39,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,6250 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,24 копейки.