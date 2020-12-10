Курс доллара вырос почти на 41 копейку, евро - на 19 копеек

Центральный банк России с 11 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,7124 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 40,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,1330 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 19,12 копейки.