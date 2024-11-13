Курс доллара вырос почти на 41 копейку, евро укрепляется почти на 4 копейки

Центральный Банк России с 14 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5980 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,29 копейки.

Официальный курс доллара в размере 98,3657 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 40,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,2901 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,68 копейки.