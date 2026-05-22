Курс доллара вырос почти на 42 копейки, евро снижается на 73 копейки

Центральный Банк России с 23 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,4823 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,43 копейки.

Официальный курс доллара в размере 71,2090 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 41,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,5445 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 73,01 копейки.