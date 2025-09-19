Курс доллара вырос почти на 42 копейки, евро снижается на 9 копеек

Центральный Банк России с 20 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7060 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,99 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,5904 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 41,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,8845 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,28 копейки.