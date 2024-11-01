Курс доллара вырос почти на 42 копейки, евро укрепился почти на 32 копейки

Центральный Банк России со 2 ноября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,6394 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,26 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,4402 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 41,76 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,8415 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 31,84 копейки.