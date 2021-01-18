Курс доллара вырос почти на 43 копейки, евро – почти на 8 копеек

Центральный банк России с 19 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,9735 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 42,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,3304 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он вырос на 7,58 копейки.