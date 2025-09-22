Курс доллара вырос почти на 43 копейки, евро прибавило почти 8 копеек

Центральный Банк России с 23 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7292 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,32 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,0186 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 42,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,9638 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,93 копейки.