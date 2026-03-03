Мурманская область. Арктика (16+)03.03.26 17:31
Курс доллара вырос почти на 44 копейки, евро теряет 42 копейки
Центральный Банк России с 4 марта 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2210 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,50 копейки.
Официальный курс доллара в размере 77,6093 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 43,59 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 90,3098 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 42,09 копейки.
