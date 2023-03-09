Курс доллара вырос почти на 45 копеек, евро потерял 41 копейку

Центральный Банк России с 10 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,9028 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 44,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,1372 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 41,24 копейки.