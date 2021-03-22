Курс доллара вырос почти на 47 копеек, евро – на 22 копейки

Центральный банк России с 23 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,6085 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 46,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,6573 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,43 копейки.