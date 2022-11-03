Курс доллара вырос почти на 48 копеек, евро теряет 31 копейку

Центральный Банк России с 4 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,0955 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 47,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,6071 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 31,45 копейки.