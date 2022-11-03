Мурманская область. Арктика (16+)03.11.22 16:30
Курс доллара вырос почти на 48 копеек, евро теряет 31 копейку
Центральный Банк России с 4 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,0955 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 47,80 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 60,6071 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 31,45 копейки.
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Последние комментарии
Ольга
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Голосую за село Минькино
Д.О. Вернер
01.11.22 19:41
"...за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза..." - увы, это не равно тому, что к жизни в родной стране интерес вырос в 2 раза...
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
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