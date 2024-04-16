Курс доллара вырос почти на 49 копеек, евро – на 14 копеек

Центральный Банк России с 17 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 94,0742 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 48,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,9341 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 14,07 копейки.